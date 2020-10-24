شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تُغلق منشأة خزّنت 205 أطنان من المنتجات المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأة في الرياض لتخزينها منتجات علفية دون تطبيق اشتراطات التخزين اللازمة. وبحسب ما نشرته الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فقد تم ضبط 205 أطنان من المنتجات التالفة المخالفة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المالك. Advertisements

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