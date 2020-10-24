كسور العمود الفقري تضاعف خطر الوفاة لمرضى فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

توصلت دراسة حديثة إلى أن المرضى الذين يعانون من "كوفيد-19" وكسور العمود الفقري، أكثر عرضة للوفاة من المرض بمقدار الضعف.



وتحدث كسور العمود الفقري عندما تنهار الكتلة العظمية أو الجسم الفقري في العمود الفقري، ما قد يؤدي إلى ألم شديد وتشوه.

وتنجم هذه الكسور عادة عن هشاشة العظام، ووفقا للدراسة التي نشرت في مجلة Endocrine Society's Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism، فإن وجود كسور في العمود الفقري في مرضى "كوفيد-19" يمكن أن تؤثر على وظائف القلب والجهاز التنفسي ونتائج المرض. بحسب روسيا اليوم.

وتظهر بيانات الدراسة أن كسور العمود الفقري هي واحدة من أكثر الأمراض المصاحبة شيوعا بين البالغين في المستشفى المصابين بـ"كوفيد-19" وقد يؤدي وجود مثل هذه الكسور إلى توقع شدة نتائج المرض.

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وتقول مؤلفة الدراسة، أندريا جيوستينا، مديرة معهد علوم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي بجامعة سان رافاييل فيتا سالوت ومستشفى IRCCS سان رافاييل في ميلانو بإيطاليا: "كسور العمود الفقري هي علامة على الضعف، وللمرة الأولى تظهر أن الأفراد الذين يعانون من هذه الكسور معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بحالات كوفيد-19 الشديدة".

وأضافت: "يمكن للأشعة السينية الصدرية البسيطة الكشف عن هذه الكسور ويجب إجراء تقييم شكلي لمرضى كوفيد-19 عند دخول المستشفى".

ودرس الباحثون الأشعة السينية لـ 114 مريضا بـ"كوفيد-19" واكتشفوا كسورا في العمود الفقري الصدري في 35% منهم. وكان هؤلاء المرضى أكبر سنا وأكثر تأثرا بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

كما كان من المرجح أن يحتاجوا إلى أجهزة التنفس الصناعي وكانوا أكثر عرضة للوفاة بمقدار الضعف مقارنة بمن ليس لديهم كسور. وكان معدل الوفيات أعلى في المرضى الذين يعانون من كسور شديدة.