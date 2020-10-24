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يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان نتنياهو وغانتس أمس الجمعة في بيان مشترك عن موافقة إسرائيل على تصدير أنظمة أسلحة معينة من واشنطن إلى أبوظبي، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن توصل إسرائيل والسودان إلى اتفاق على تطبيع العلاقات بوساطة الولايات المتحدة.
فيما أكد مـساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب شؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، أن بلاده ماضية قدما في تزويد الإمارات بطائرات F35 مع الحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل. وأشار إلى سعي بلاده لفتح مجالات جديدة للتعاون بين بلاده والامارات في العديد من المجالات، مشددا على ضرورة "ردع التهديدات الإيرانية المزعزعة لاستقرار المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر غانتس يوجه "اتهاما خطيرا" إلى نتنياهو بشأن كواليس اتفاق التطبيع مع الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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