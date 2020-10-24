السودان يجني "أولى ثمار" اتفاقه على التطبيع مع إسرائيل

وكشف أن خطط الحكومة الأمريكية لاستبعاد السودان من تلك القائمة سيزيل إحدى العقبات التي كانت تواجه تلك الدولة المثقلة بالديون، في سعيها لتخفيف أعباء تلك الديون حسب ما نشرته وكالة الأنباء السوانية "سونا"
© Sputnik . Natalia Seliverstova
وطرح صندوق النقد والبنك الدوليين مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون في عام 1996 لضمان عدم مواجهة أي بلد فقير عبء ديون لا يمكنه إدارته لكن العملية طويلة وستتطلب إصلاحات كبيرة من قبل السودان.
وأقر الصندوق الشهر الماضي خططا لمراقبة برنامج إصلاحات اقتصادية مدته 12 شهرا تنفذه الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان مع سعيها لاكتساب ثقة دولية والتحرك نحو تخفيف عبء الديون في نهاية المطاف.
جدير بالذكر أن الديون الخارجية المرتفعة والمتأخرات المستحقة على السودان منذ فترة طويلة تحد من إمكانية حصوله على قروض خارجية بما في ذلك القروض من صندوق النقد الدولي الذي له 1.3 مليار دولار على السودان.
وتبلغ الديون الخارجية على السودان 60 مليار دولار ويحتاج بشكل ملح لمساعدة مالية لإعادة تنظيم اقتصاد، بحسب صندوق النقد
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