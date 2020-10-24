الأردن يدين نشر رسوم مسيئة للرسول تحت ذريعة حرية التعبير

وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، في البيان عن "استياء المملكة البالغ من هذه الممارسات التي تمثل إيذاء لمشاعر ما يقارب من 2 مليار مسلم وتشكل استهدافا واضحا للرموز والمعتقدات والمقدسات الدينية وخرقا فاضحا لمبادئ احترام الآخر ومعتقداته".
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وأشار الفايز إلى "خطورة اتكاء أصحاب الفكر الرافض للآخر على مواقف سياسية رسمية، لافتا إلى أن هذه الإساءات تغذي ثقافة التطرف والعنف التي تدينها المملكة".
وشدد الفايز على "إدانة بلاده لأي محاولات تمييزية تضليلية تسعى لربط الإسلام بالإرهاب، تزييفا لجوهر الدين الإسلامي الحنيف".
كما أكد أن "ما يريده المجتمع الدولي اليوم في خضم عديد أخطار تحدق بالإنسانية جمعاء هو مزيد من التعاضد والتكاتف والتلاقي، لا تغذية لأسباب فرقة مذهبية أو دينية أو إثنية".
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