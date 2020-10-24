شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشا الحوثى تقصف مركزا طبيا لعلاج الاورام جنوب اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر محلية يمنية بأن ميليشيات الحوثي استهدفت اليوم /السبت/ بالقصف المدفعي مركزا لعلاج الأورام السرطانية في مدينة تعز جنوب غربي البلاد، وقالت المصادر ـ في تصريح لقناة ( العربية الحدث) الإخبارية ـ إن القصف الذي استهدف مستشفى "الأمل" لعلاج الأورام السرطانية، أدى إلى إصابة اثنين من موظفيه كحصيلة أولية، مؤكدة أن القصف أثار الهلع بين المرضى ومرافقيهم في المستشفى.

وأوضحت المصادر أن القصف، الذي شنته ميليشيات الحوثي من مواقع تمركزها شرق مدينة تعز، ألحق أضرارا مادية بمبنى المستشفى.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها ميليشيات الحوثي مرافق طبية في تعز، حيث تعرض القطاع الصحي في المحافظة لعدة هجمات من قبل الحوثيين بشكل مباشر ومتعمد، مما أثر على الوضع الصحي، وجعله يزداد سوءا يوما بعد آخر، وفق تقارير حقوقية.

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