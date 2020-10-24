شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 410 إصابات جديدة بكورونا و4 وفيات بين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت تسجيل 410 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وأربع حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقالت الكيلة في بيان إن قطاع غزة سجل أعلى عدد إصابات جديدة بلغ 156 إصابة.
وأوضحت الوزيرة أن 36 مريضا يرقدون "في غرف العناية المكثفة بينهم ثمانية على أجهزة التنفس الاصطناعي".
وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في مارس آذار الماضي بلغ 61593 إصابة تعافى منها 54307 وتوفي 514.
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