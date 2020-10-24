شكرا لقرائتكم خبر عن عبوة ناسفة تستهدف "رتل دعم لوجيستي" للقوات الأمريكية قرب البصرة العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهدفت عبوة ناسفة، رتل دعم لوجيستي للقوات الأمريكية قرب البصرة بالعراق، حسبما أفادت قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، وضعت أمس الخميس، سفير إيران لدى العراق إيراج مسجدي على القائمة السوداء، قائلة إنه أشرف على مدى سنوات على تدريب ودعم فصائل عراقية مسلحة مسؤولة عن هجمات على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان "بصفته الحالية، استغل مسجدي منصبه باعتباره سفير النظام الإيراني في العراق للتغطية على تحويلات مالية أجريت لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".