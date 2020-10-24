اخبار الخليج

الإمارات ترحب بوقف النار الدائم فى ليبيا وتعتبرها خطوة نحو الاستقرار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترحب بوقف النار الدائم فى ليبيا وتعتبرها خطوة نحو الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن الإمارات ترحب بوقف النار الدائم فى ليبيا وتعتبرها خطوة نحو الاستقرار.

 

جاء ذلك فى خبر عاجل أفادت به قناة العربية على شاشتها.

 

Advertisements

توالت ردود الفعل الدولية على إعلان طرفى النزاع فى ليبيا، اتفاق وقف إطلاق دخل حيز التنفيذ الجمعة، وسط ترحيب عالمى بالخطوة التى تأتى استجابة للجهود المستمرة التى تقودها الدولة المصرية لخفض التوتر داخل الأراضى الليبية، وتحقيق السلم والأمن للشعب الليبي.

 

 وجرت أمس الجمعة، مراسم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين وفدى اللجنة العسكرية فى مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا ستيفانى وليامز.

 

واعتبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا أن هذا الإنجاز يمثل نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار فى ليبيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات ترحب بوقف النار الدائم فى ليبيا وتعتبرها خطوة نحو الاستقرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا