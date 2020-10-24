شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترحب بوقف النار الدائم فى ليبيا وتعتبرها خطوة نحو الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن الإمارات ترحب بوقف النار الدائم فى ليبيا وتعتبرها خطوة نحو الاستقرار.

جاء ذلك فى خبر عاجل أفادت به قناة العربية على شاشتها.

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توالت ردود الفعل الدولية على إعلان طرفى النزاع فى ليبيا، اتفاق وقف إطلاق دخل حيز التنفيذ الجمعة، وسط ترحيب عالمى بالخطوة التى تأتى استجابة للجهود المستمرة التى تقودها الدولة المصرية لخفض التوتر داخل الأراضى الليبية، وتحقيق السلم والأمن للشعب الليبي.

وجرت أمس الجمعة، مراسم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين وفدى اللجنة العسكرية فى مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا ستيفانى وليامز.

واعتبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا أن هذا الإنجاز يمثل نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار فى ليبيا.