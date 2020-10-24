آمنه عبدالله بخاري إلى المرتبة الثامنة بوزارة الدفاع

تلقت الاستاذة آمنه عبدالله بخاري حرم الزميل والمصور الاعلامي بصحيفة الخليج الإلكترونية مازن العمري التهاني والتبريكات، بمناسبة ترقيتها إلى المرتبة الثامنة بوزارة الدفاع بقاعدة الملك عبدالله الجوية بجدة.

“آمنه” لديها دورات وبرامج تطويرية، متسلحه بالعلم والعمل الدؤوب.

الخليج تبارك لها، وتزف لها أجمل التهاني متمنين لها مزيدا من المراتب العليا وسائلين الله لها التوفيق والسداد.

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