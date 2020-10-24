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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرلمان الأوروبي يحظر مسمى جل الاستحمام بحليب الصويا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
صوت أعضاء البرلمان الأوروبي، الجمعة، على عدم منع استخدام تسميات مثل "نقانق" و"برجر" للمنتجات الخالية من اللحوم.
لكن الأعضاء حظروا تسميات "لبن" و"جبن" و"كريمة" في حال عدم وجود حليب حيواني في المنتجات.
وقد صوت البرلمان الأوروبي ضد تعديل يقترح حظر استخدام أسماء مثل "نقانق" و"هامبرجر" و"فيليه" و"إسكالوب" للمنتجات المصنوعة من الخضر أو الحبوب والتي لا تحوي لحوما حيوانية، لكن مشابهة لقوامها، وهو حظر تبنته فرنسا، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
من ناحية أخرى، وافق أعضاء البرلمان الأوروبي بأكثرية ساحقة على تعديل آخر يحظر تسميات "لبن" و"جبن" و"كريمة" للمنتجات التي لا تحوي حليبا حيوانيا ومن بينها المواد غير الغذائية (جل الاستحمام بحليب الصويا).
وبالإضافة إلى ذلك، سيمدد الحظر ليشمل عبارات تستخدم للمقارنة مثل "نكهة كريمية" و"بديل الزبدة" و"طعم الجبن".
أما الاستثناءات الوحيدة فهي التعابير التقليدية والتي جرت العادة على استخدامها مثل حليب اللوز وحليب جوز الهند وزبدة الكاكاو.
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