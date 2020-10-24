شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى يقود وفدا للمشاركة فى متابعة انتخابات مجلس النواب بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُشارك البرلمان العربى، برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومى، رئيس البرلمان، ووفد يضم عدداً من أعضاء البرلمان العربى من عدد من الدول العربية فى متابعة انتخابات مجلس النواب بجمهورية مصر العربية، التى تعقد اليوم السبت وغدا الأحد 24 و25 أكتوبر 2020، وذلك تلبيةً للدعوة الموجهة للبرلمان العربى من الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية لمتابعة الانتخابات.

وصرح العسومى، أن البرلمان العربى يتشرف بمتابعة هذه الانتخابات الهامة لمجلس النواب المصرى أحد أعرق المجالس النيابية فى المنطقة والعالم، مؤكداً حرص البرلمان العربى على متابعة كافة الاستحقاقات الديمقراطية فى جمهورية مصر العربية وآخرها متابعة انتخابات مجلس الشيوخ المصرى فى أغسطس الماضى، كما سبق للبرلمان العربى المشاركة فى متابعة الانتخابات الرئاسية والنيابية السابقة والاستفتاء على الدستور المصرى والتى عبرت جميعها عن عُمق التجربة الديمقراطية المصرية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

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وأوضح رئيس البرلمان العربى، أن البرلمان وضع خطة لمتابعة هذا الاستحقاق الهام، حيث سيعقد رئيس البرلمان العربى ووفد البرلمان العربى اجتماعاً فى بداية عملية المتابعة مع سعادة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ثم يقوم وفد البرلمان العربى المشارك بتغطية أكبر عدد ممكن من المراكز اﻻنتخابية، وبما يضمن تنوع طبيعة هذه المراكز فى القاهرة وعددٍ من المحافظات المصرية، ومتابعة إجراءات عد وفرز الأصوات وإعلان النتيجة.

وسيقوم رئيس البرلمان العربى بعد إتمام عملية المتابعة برفع تقرير إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية يتضمن ملاحظات وفد البرلمان العربى المُشارك فى متابعة العملية الانتخابية.