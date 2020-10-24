شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تفتح باب الترشح لانتخاب مجلس الأمة من 26 أكتوبر حتى 4 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ، اليوم السبت ، فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة اعتباراً من صباح يوم الاثنين المقبل وحتى يوم 4 نوفمبر القادم ، وأوضحت (الداخلية) الكويتية- في بيان صحفى اليوم السبت ، بحسب صحيفة "القبس" أنه يشترط فى المرشح لعضوية مجلس الأمة، أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، على ألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

وأضافت بحسب" القبس" أنه يشترط أيضا في المتقدم لعضوية المجلس، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وكان مجلس الوزراء الكويتى، قد أعلن موافقته على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة الكويتي للفصل التشريعي السادس عشر يوم 5 ديسمبر المقبل.

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