شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العالمية تعلق على ترخيص واشنطن عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت منظمة الصحة العالمية أن سماح الولايات المتحدة باستخدام عقار "ريمديسيفير" لعلاج مرضى كورونا، لم يراع نتائج تجارب المنظمة للدواء المذكور.

Advertisements وقالت كبيرة خبراء المنظمة سمية سواميناثان إن موافقة السلطات الأمريكية على استخدام عقار "ريمديسيفير" لعلاج كورونا استندت إلى بيانات شركة "غلعاد" المصنعة للدواء، وأنه "على ما يبدو، لم يتم الرجوع لنتائج تجربة "التضامن" قبل الترخيص". وتجربة "التضامن" هي تجربة سريرية دولية أطلقتها منظمة الصحة العالمية وشركاؤها لإيجاد علاج ناجع لمرض "كوفيد-19". وكانت الوكالة الأمريكية للأدوية أصدرت أمس الخميس ترخيص استخدام عقار "ريمديسيفير" لعلاج مصابي كورونا في المستشفيات، وذلك بعد أن منحت تفويضا مشروطا لاستعماله في مايو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية تعلق على ترخيص واشنطن عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.