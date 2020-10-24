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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تطبيق واتساب يطلق ميزة جديدة تجنب الدردشات المزعجة إلى الأبد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أطلق تطبيق واتساب ميزة جديدة تجنب الدردشات المزعجة إلى الأبد، بعد أن كان التطبيق يتيح هذه الخاصية لمدة أقصاها عام واحد فقط.
ويتيح واتساب في إصداره التجريبي للأجهزة العاملة بنظام أندرويد ويحمل الرقم 2.20.201.10، إمكانية كتم صوت الدردشة إلى الأبد، من أجل تجنب الرسائل المزعجة من بعض الأشخاص أو المجموعات.
واستبدلت شركة واتساب خيار الكتم لمدة عام بـ"دائم"، الأمر الذي اعتبره كثيرون خيارا ذكيا، إذ كان يتعين على المستخدم إعادة تفعيل هذه الخاصية كل عام، وفقا لسكاي نيوز.
طريقة تفعيل كتم الدردشات المزعجة:
أولا: افتح تطبيق واتساب.
ثانيا: انتقل إلى الدردشة التي تريد كتمها.
ثالثا: اضغط على اسم المجموعة أو جهة الاتصال.
رابعا: اضغط على خيار كتم الصوت وحدده دائمًا (أو خيارات أخرى).
ويمكنك اتباع نفس الخطوات في تطبيق واتساب على أجهزة الحاسوب العادية.
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