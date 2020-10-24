شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبى يعلن دمج هيئة التأمين فى المصرف المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى اليوم السبت إن الإمارات اتخذت قرارا بدمج هيئة التأمين مع المصرف المركزى، وقال الشيخ محمد على تويتر إن القرار يقضي أيضا "بنقل كافة صلاحيات هيئة الأوراق المالية والسلع التشغيلية والتنفيذية لأسواق الأوراق المالية المحلية مع احتفاظ الهيئة بالتنظيم والرقابة على الأسواق المالية المحلية".

التغريدة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حاكم دبى يعلن دمج هيئة التأمين فى المصرف المركزى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.