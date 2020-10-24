شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يتسلم 5000 قطعة أثرية من بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمى، المتحف البريطانى فى العاصمة البريطانية لندن، وذكر بيان للمكتب الإعلامى لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الكاظمي اطَّلع على القطع الأثرية التي سيتم تسليمها إلى العراق رسمياً مطلع العام المقبل"، لافتاً إلى أن "القطع الأثرية المعدة للتسليم إلى الحكومة العراقية يقدر عددها ما يقارب خمسة آلاف قطعة من الرُقم الطينية، التي تعد أكبر عملية لإرجاع الآثار في الوقت الحالي"، وذلك على هامش زيارته الحالية إلى بريطانيا،

وأشار البيان إلى أن "الحكومة العراقية ستتسلم قطعة أثرية من لوحة سومرية حجرية كانت مهربة، وتمكن العراق مؤخراً من استعادتها".