شكرا لقرائتكم خبر عن فنان عراقى يحوّل دخان الشموع إلى لوحات فنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحدث الفنان التربوى مهدى المعلم، مدرسة فنية جديدة، تقوم على الرسم بدخان الشموع، افتتح بها سلسلة معارض على باحة وقاعات المركز الثقافى البغدادى، فى شارع المتنبى، وقال المعلم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد لوحاته المنجزة ضمن مدرسة الرسم بدخان الشموع بلغ 50 لوحة، ذات مضامين جمالية وتعبيرية"، مشيراً إلى أنه "يسعى الى إقرار هذه المدرسة التى تعدّ من المدراس التشكيلية المعتمدة من قبل كليات الفنون فى جامعات العراق والعالم".



لوحة من دخان الشموع

وأضاف أنه "استثمر فترة الحجر الصحى التى فرضت فى السابق بسبب انتشار فيروس كورونا، وقام بإنجاز مجموعة من اللوحات، أحدثها "هجرة ومهجرين" بقياس 80 × 60 سنتمتراً، بينما توزعت اللوحات الأخرى، بين عناوين وموضوعات وقياسات متعددة، وجميعها رسمت بدخان الشموع".

ويعدّ الفنان مهدى المعلم، رائداً ومؤسساً لهذه المدرسة التشكيلية، ويعمل مشرفاً تربوياً فى مديرية النشاط الفنى التابع لوزارة التربية، وهو حاصل على شهادتى الدبلوم والبكلوريوس فى التربية الفنية من معهد وكلية الفنون الجميلة ،وله تسعة معارض شخصية ومشاركات جماعية نال عنها شهادات وجوائز عالمية.