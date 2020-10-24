"لم يستشر أحدا".. معلومات جديدة ترويها ابنة جمال عبد الناصر عن "النكسة"

وقالت عبد الناصر، في لقاء تلفزيوني، إن "والدها رجح وقوع هجوم إسرائيلي على مصر بعد أيام من اجتماعه مع القادة العسكريين في 2 يونيو 1967"، موضحة أن القادة العسكريين في ذلك الوقت لم يتعاملوا مع توقعات والدها بجدية وعندما خرج من الاجتماع قال وزير الطيران آنذاك: "هو نبي علشان يتنبأ؟".

وكشفت عن رد فعل أسرتها على خطاب التنحي الشهير عن رئاسة الجمهورية في يونيو 1967، قائلة إن "عبد الناصر لم يستشر أحدا من أسرته في هذا القرار، قائلة: "كلنا فوجئنا لأننا كنا مهزوزين من الهزيمة".

وأضافت أن "والدتها عندما علمت بقرار التنحي قالت، يلا بقى علشان نعيش عيشة عادية بدل ما أنت مش بتقعد معانا على طول"، كما أكدت أن الشيء الغريب في هذا التوقيت هو خروح الشعب إلى الشوارع لمطالبة عبد الناصر بالاستمرار في الرئاسة.