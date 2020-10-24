شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح نشطة بالسعودية و معتدلا ورطب بالبحرين وحار بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دول لخليج حالة طقس متباينة من درجات الحرارة اليوم، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية فى تقريرها عن حالة الطقس نشاطاً للرياح السطحية، وفى الامارات الطقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً شرقاً، ورطب ليلًا وصباح الأحد ، وفى البحرين سيكون معتدلا ورطب فى بداية اليوم ، والعظمى فى الكويت 35 أما فى سلطنة عمان الكبرى 33 .

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - نشاطاً للرياح السطحية على مناطق( تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة) ، فيما تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من جنوب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية الى شمالية غربية على الجزء الشمالى والاوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبى بسرعة 15-36 كم ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-36كم ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج .

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً شرقاً، ورطب ليلًا وصباح الأحد على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

وتكون الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم س أحياناً.

ويكون موج البحر فى الخليج العربى خفيفا إلى متوسط، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 08:38 والمد الثانى عند 18:03 والجزر الأول عند الساعة 11:12 والجزر الثانى عند الساعة 02:14., أمام بحر عمان فيكون الموج متوسطا، ويحدث المد الأول عند 15:19 والمد الثانى عند الساعة 05:34 والجزر الاول عند الساعة 10:30 والجزر الثانى عند الساعة 22:10.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 33 21 80 30 دبى 35 22 75 20 الشارقة 36 19 75 25 عجمان 35 18 70 20 أم القيوين 35 15 60 15 رأس الخيمة 35 14 70 20 الفجيرة 34 22 50 15 العين 36 20 35 10 ليوا 35 20 90 20 الرويس 34 24 80 35 السلع 34 24 80 35 دلما 35 26 80 40 طنب الكبرى 35 25 70 30 طنب الصغرى 35 25 70 30 أبو موسى 35 25 70 30

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم السبت فى مملكة البحرين سيكون معتدلا ورطب فى بداية اليوم.

الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة احياناً بعد الظهيرة.

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ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام عند السواحل ومن ثلاث إلى ستة أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 21 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 90% والصغرى 20%.

أعلى مد فى الساعة 12:16 صباحاً وفى 10:43 صباحاً، وأدنى جزر فى الساعة 5:47 مساء وفى الساعة 6:33 صباحاً.

شروق الشمس فى تمام الساعة 5:42 صباحاً والغروب عن الساعة 5:01 مساء.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 35 °ﻡ

نهارًا

مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية لاحقا والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم ساعة .

ليلًا

معتدل و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 26 كم ساعة .

سلطنة عمان

سيكون الطقس نهاراً غالباً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 33°م وهى أقل بـ2°م من يوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 21°م وهى مشابهة لليلة أمس.