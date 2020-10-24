شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة التونسية تضبط 5 أشخاص للاشتباه فى انتمائهم إلى تنظيم إرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت عناصر من الأمن بمدينة سبيطلة بمحافظة القصرين وسط غرب تونس، 5 أشخاص يشتبه فى انتمائهم الى تنظيم إرهابى، وفق مصدر امنى بالجهة، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

وأفاد المصدر الأمنى فى تصريح ، أن الموقوفين المذكورين قاموا برصد دوريات أمنية بالمنطقة، ومجدوا العملية الإرهابية، التى وقعت الشهر الماصى بمحافظة سوسة وأدت إلى مقتل عنصر امنى وإصابة آخر.

وأضاف انه تم التحفظ على العناصر، لمزيد التحرى فى شانهم.