شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة التونسية تضبط 5 أشخاص للاشتباه فى انتمائهم إلى تنظيم إرهابى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت عناصر من الأمن بمدينة سبيطلة بمحافظة القصرين وسط غرب تونس، 5 أشخاص يشتبه فى انتمائهم الى تنظيم إرهابى، وفق مصدر امنى بالجهة، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".
وأفاد المصدر الأمنى فى تصريح ، أن الموقوفين المذكورين قاموا برصد دوريات أمنية بالمنطقة، ومجدوا العملية الإرهابية، التى وقعت الشهر الماصى بمحافظة سوسة وأدت إلى مقتل عنصر امنى وإصابة آخر.
وأضاف انه تم التحفظ على العناصر، لمزيد التحرى فى شانهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة التونسية تضبط 5 أشخاص للاشتباه فى انتمائهم إلى تنظيم إرهابى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.