شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا الإجمالى يقفز لـ7662 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 12 إصابات مؤكدة بفيروس كورنا المستجد، ليصل إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 7 آلاف و662 إصابة مؤكدة. Advertisements وأكد الوزارة- فى بيان بثته الإذاعة الموريتانية- أنه تم تسجيل 5 حالات شفاء، ليصل إجمالى حالات الشفاء إلى 7 آلاف و374 شخصا، مشيرة إلى أن حالات الوفيات وصلت إلى 163.

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