شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الدفاع المدنى السعودى ينجح فى إخماد حرائق الغابات فى منطقة عسير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت فرق الدفاع المدنى السعودى بشكل كبير على حريق نشب فى غابات جبل «غُلامه» فى محافظة تنومة بمنطقة عسير جنوب غربى السعودية.

واستمر الحريق أكثر من 24 ساعة، قبل أن تساهم فى إطفائه الآليات والفرق فى منطقة غابات صعبة التضاريس بمشاركة طائرات مروحية.

وقال بيان للدفاع المدني، عن بلاغ ورد إثر نشوب حريق فى أشجار وأعشاب بجبل غُلامة، وتم توجيه فرق الإطفاء اللازمة لموقع نشوب الحريق، وبالوصول للموقع وجد أن الحادث عبارة عن حريق فى أشجار وأعشاب تقع فى منطقة وعرة جداً يصعب معها مباشرة الآليات، «وقد تمت مباشرة الحالة بواسطة فرق راجلة باستخدام المعدات والتجهيزات اللازمة لمثل هذه الحوادث، كما تم تطبيق خطط الإسناد المعدة مسبقاً للدعم البشرى والآلى وعمل فرق تدخل سريعة موجودة احترازياً فى المواقع السكنية المجاورة».

وأوضحت إمارة منطقة عسير عبر حسابها فى «تويتر» أن القيادة الميدانية لإدارة الحريق قدرت مساحة حريق تنومة بـ(1000م فى 500م)، وتم تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية فى مراحل إخماده منها إخلاء منزل واحد فقط، كإجراء احترازى رغم بعد مسافته عن موقع الحريق. ونظمت آليات الدفاع المدنى وشرطة الطرق تحركات السيارات المارة قرب موقع الحادثة، والتقط عدد من المارة الصور ومقاطع الفيديو التى كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعى فى السعودية كونها من الحوادث النادرة فى البلاد.

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إخماد الحرائق



جهود اخماد النيران



جهود رجال الحماية المدنية فى اخماد النيران



محاولات اخماد النيران