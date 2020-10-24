شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد يؤكد استبعاد السودان من الدول الراعية للإرهاب خطوة لتخفيف الديون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صندوق النقد الدولى، إن خطط الحكومة الأمريكية لاستبعاد السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ستزيل إحدى العقبات التى كانت تواجه تلك الدولة المثقلة بالديون فى سعيها لتخفيف أعباء تلك الديون.

وقالت كارول بيكر رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى فى السودان فى بيان لرويترز" لقد تشجعنا بإشارة الإدارة الأمريكية رسميا إلى الكونجرس باعتزامها استبعاد السودان من (القائمة). استبعاد السودان من (القائمة) يزيل إحدى العقبات التى تحول دون تخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة المثقلة بالديون ".

وطرح صندوق النقد الدولى والبنك الدولى مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون فى عام 1996 لضمان عدم مواجهة أى بلد فقير عبء ديون لا يمكنه إدارته. لكن العملية طويلة وستتطلب إصلاحات كبيرة من قبل السودان.

وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأسبوع الماضى قراره شطب السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب مما مهد الطريق لإعلان إسرائيل والسودان يوم الجمعة إنهما سيتخذان خطوات لتطبيع العلاقات.

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وتبلغ الديون الخارجية على السودان 60 مليار دولار ويحتاج بشكل ملح لمساعدة مالية لإعادة تنظيم اقتصاده. وبلغ التضخم 167 فى المئة فى أغسطس آب وهبط الجنيه مع طبع الحكومة أموالا لدعم الخبز والوقود والكهرباء.

وأقر صندوق النقد الدولى الشهر الماضى خططا لمراقبة برنامج إصلاحات اقتصادية مدته 12 شهرا تنفذه الحكومة الانتقالية الجديدة فى السودان مع سعيها لاكتساب ثقة دولية والتحرك نحو تخفيف عبء الديون فى نهاية المطاف.

وما زالت الديون الخارجية المرتفعة والمتأخرات المستحقة على السودان منذ فترة طويلة تحد من إمكانية حصوله على قروض خارجية بما فى ذلك القروض من صندوق النقد الدولى الذى له 1.3 مليار دولار على السودان.