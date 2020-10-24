شكرا لقرائتكم خبر عن تونس ترحب باتفاق جنيف حول وقف إطلاق النار فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت تونس ، باتفاق وقف إطلاق النار الذى تُوصل إليه بين وفدى اللجنة العسكرية الليبية المشتركة فى جنيف، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، وعدته خطوة مهمة نحو تحقيق التسوية السياسية الليبية الشاملة والدائمة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وثمن بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية، ما تميزت به هذه الاجتماعات من روح إيجابية وأجواء الثقة التى سادت المحادثات بين مختلف الأطراف الليبية، التى أثمرت هذا الاتفاق الهام، ووصفته تونس بالإنجاز لكونه يمثل ركيزة أساسية فى مسار تحقيق التسوية السياسية المنشودة.

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وجددت تونس، التعبير عن امتنانها لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا فى مرافقة الأطراف الليبية لإنجاح المسار السلمى لحل الأزمة، مؤكدةً ثقتها الكاملة فى أن اتفاق وقف إطلاق النار سيحظى بكامل الدعم من قبل المجموعة الدولية.

كما عبرت مجددا عن استعدادها التام لضمان أفضل الظروف لإنجاح منتدى الحوار السياسى الليبي، الذى ستحتضنه تونس بداية شهر نوفمبر المقبل، بهدف الوصول إلى تحقيق الأمن والسلم والاستقرار الدائم فى ليبيا.