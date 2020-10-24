الإمارات ترحب بقرار تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل

وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيانها "بجهود الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية السودان ودولة إسرائيل للوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي"، معربة عن أملها في أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي على مناخ السلام والتعاون الإقليمي والدولي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "وام".
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وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع السودان لتطبيع العلاقات بين البلدين.
وقال نتنياهو في إعلان متلفز: "نعلن اليوم عن تحقيق انفراج دراماتيكي آخر للسلام، حيث تنضم دولة عربية أخرى إلى دائرة السلام، وهذه المرة يتم تطبيع العلاقات الإسرائيلية السودانية. يا له من تحول هائل".
من جانبها، أعلنت الحكومة السودانية الانتقالية، أمس الجمعة، موافقتها على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وأنه لم يتبقى على دخول الاتفاق حيز التنفيذ سوى موافقة الجهاز التشريعي.
في سياق متصل، هنأت الخارجية المصرية السودان "بالتطورات الأخيرة الهامة التي تدفع نحو رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تمهيدا للتصديق عليه خلال المرحلة المقبلة".
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