"الإجماع الوطني" بالسودان يهاجم قرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل

وقال تحالف الاجماع في بيان، نشر موقع "سودان تربيون" نسخة منه، إن "السلطة الانتقالية تعمدت انتهاك الوثيقة الدستورية بالمضي خطوات في إتجاه التطبيع".

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ورأى التحالف إن تجاوز الوثيقة الدستورية فيما حددته من صلاحيات وسلطات، لأي من المجلسين، وتغول السيادي على سلطات الوزاري، والتقرير منفردا في مسائل مختلف عليها، ليس بالأمر الجديد.

واعتبر التحالف أن "ما تم تجاهلا للرأي العام وللموقف الشعبي وإستخفافا به"، وأضاف "نرى أن شعبنا، الذي يتم عزله وتهميشه، بطريقة منهجية، عبر الصفقات السرية، غير ملزم بما ينتهي إليه التطبيعيون من اتفاقيات".

وجدد التحالف الدعوة للإسراع في تكوين المجلس التشريعي، كجهة رقابية وتشريعية، معنية بالتقرير في كافة القضايا التي نصت عليها الوثيقة الدستورية.

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ونبه الجهات المعنية لخطورة ما أسماه "نهج تحدي الإرادة الشعبية" وتوجهاتها، وحثها على الاستماع قبل فوات الأوان لصوت الشارع السوداني"وأن تشرع فورا، في التصحيح، ابتداءً، من تجميد أي خطوات للتطبيع مع الدولة العبرية"، بحسب البيان.

وكانت الحكومة السودانية الانتقالية قد أعلنت، أمس الجمعة، موافقتها على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وأنه لم يتبقى على دخول الاتفاق حيز التنفيذ سوى موافقة الجهاز التشريعي.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن وزير الخارجية المكلف، عمر قمر الدين أن "الحكومة الانتقالية في السودان وافقت علي تطبيع العلاقات مع دولة إسرائيل، وأن المصادقة على الاتفاق حتى يدخل حيز التنفيذ تظل من اختصاص الأجسام التشريعية في البلاد".