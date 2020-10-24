شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تؤيد بيان منظمة التعاون الاسلامى الرافض لنشر الرسوم المسيئة للرسول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجیة الكویتیة، أن دولة الكویت تابعت بإستیاء بالغ استمرار نشر الرسوم المسیئة للرسول (صلى الله علیه وسلم) مؤكدة تأییدھا لبیان منظمة التعاون الإسلامى الذى "یعبر عن الامة الإسلامية جمعاء وما جاء به من مضامین شاملة رافضة لتلك الاساءات والممارسات".

وحذرت الوزارة فى بیان لھا الیوم الجمعة، من مغبة دعم تلك الاساءات واستمرارھا سواء للادیان السماویة كافة أو الرسل علیھم السلام

من قبل بعض الخطابات السیاسیة الرسمیة، والتى تشعل روح الكراھیة والعداء والعنف وتقوض الجھود التى یبذلھا المجتمع الدولى لوأدھا واشاعة ثقافة التسامح والسلام بین شعوب العالم.

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كما حذرت من مغبة الاستمرار فى دعم ھذه الاساءات والسیاسات التمییزیة التى تربط الاسلام بالارھاب لما تمثله من "تزییف للواقع

وتطاول على تعالیم شریعتنا السمحاء الرافضة للارھاب فضلا عما تمثله من إساءه بالغة لمشاعر المسلمین حول العالم".(