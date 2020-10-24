عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخطوط السعودية تعلن جدول تشغيل الرحلات إلى 33 وجهة

السبت 24 أكتوبر 2020

الخليج 365

أعلنت الخطوط السعودية الجمعة، عن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية إلى 33 وجهة حتى الآن، وذلك للمسافرين المصرّح لهم.



ووفقا لتغريدة على حساب الخطوط السعودية بموقع تويتر، فالجدول التشغيلي التدريجي للرحلات الدولية للفئات المستثناة والمصرح لها بالسفر، يشمل وجهات في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

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وفي وقت سابق من الجمعة، أصدر مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية برئاسة المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل السعودي، قراراً بتعيين المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر مديراً عاماً للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ابتداء من السبت.

وفي الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول الماضي، أكدت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي استعداد المطارات الدولية تشغيليا لهذه المرحلة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات لدخول الأجانب الحاصلين على تأشيرات.

وأشارت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، إلى أن الضوابط تشمل عدم السماح لغير السعوديين بالدخول إلى أراضي المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بناءً على تحليل حديث من جهة موثوقة ومعتمدة خارج السعودية، ولم يمر على تاريخه أكثر من 48 ساعة لحظة وصوله إلى المطار.

وسيتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق بشكل كامل للرحلات الدولية قبل 30 يوما من تاريخ 1 يناير/كانون الثاني 2021.