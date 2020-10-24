عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمازون تفاجئ موظفيها بقرار 8 أشهر

السبت 24 أكتوبر 2020

الخليج 365

أعلنت شركة "أمازون"، الأمريكية العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية، أنها مددت العمل بقرارها السماح لعدد موظفيها بالعمل من منازلهم حتى منتصف 2021، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وأكدت الشركة الأمريكية، الخميس، في منشور على مدوّنتها أن صحّة موظفيها وسلامتهم تشكل أولوية بالنسبة إليها، متوقعة أن "تستغرق عودة الأمور إلى الوضع الطبيعي بعض الوقت".

وأضافت "من هنا، يمكن الاستمرار حتى 30 يونيو/حزيران 2021 بالقيام من المنزل بما يمكن إنجازه بفاعلية من عمل" بهذه الطريقة.

ولم تعط الشركة أي تفاصيل عن عدد الأشخاص المعنيين بهذا القرار، ولا عن عدد الوظائف المشمولة به.

وكانت الشركة التي تتخذ في مدينة سياتل (شمال شرق الولايات المتحدة) مقراً تضمّ 875 ألف موظف في كل أنحاء العالم بنهاية يونيو/ حزيران 2020.

وأعلنت الشركة في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي استحداث 100 ألف وظيفة جديدة في الولايات المتحدة وكندا لتلبية تزايد الطلب.

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ويعمل قسم كبير من الموظفين في مستودعات الشركة أو يتولون توصيل الطلبات، ولن يستطيعوا تالياً الإفادة من العمل المنزلي.

أرباح تاريخية لأمازون

ومن جانبها أعلنت "أمازون.كوم"، تحقيق أرباح في الربع الثاني من 2020، تمثل أكبر أرباحها على الإطلاق منذ تأسيسها قبل 26 عاما مع تنامي مبيعاتها عبر الإنترنت خلال جائحة فيروس كورونا.

وفي حين اضطرت المتاجر التقليدية للتوقف في أثناء الإغلاقات التي فرضتها الحكومات، وظفت أمازون 175 ألف شخص في الأشهر الأخيرة وشهدت زيادة قوية في الطلب على خدماتها.

وقالت الشركة إن الإيرادات قفزت 40% عنها قبل عام إلى 88.9 مليار دولار.

كانت أمازون حذرت من خسارة محتملة في الربع الثاني من 2020 بسبب إنفاق نحو 4 مليارات دولار على تجهيزات الوقائية للعاملين ونفقات أخرى ترتبط بكوفيد-19.

لكن الشركة حققت 5.2 مليار دولار ربحا، بما يعادل مثلي صافي الربح قبل عام.

وقفزت مبيعات متجر الإنترنت 48% إلى 45.9 مليار دولار في الربع الثاني.