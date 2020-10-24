"النقد الدولي" يعلق على استبعاد السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

وقال صندوق النقد الدولي إن "خطط الحكومة الأمريكية لاستبعاد السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ستزيل إحدى العقبات التي كانت تواجه تلك الدولة المثقلة بالديون في سعيها لتخفيف أعباء تلك الديون"، بحسب رويترز.
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وجاء في بيان البيت الأبيض: "أبلغ الرئيس دونالد ترامب الكونغرس باعتزامه إلغاء إدراج اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب رسميا".
ويأتي ذلك في أعقاب موافقة السودان على تسوية بعض مطالبات ضحايا الإرهاب وعائلاتهم من الولايات المتحدة.
وفي إطار تنفيذ هذه الاتفاقيات، قامت الحكومة الانتقالية السودانية أمس بتحويل 335 مليون دولار إلى حساب ضمان.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن تطبيع السودان العلاقات مع إسرائيل.
في السياق ذاته، أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أمس الجمعة، إدانتها ورفضها لاتفاق تطبيع العلاقات بين السودان مع وإسرائيل، مؤكدة أنه "لا يحق لأحد أن يتكلم بلسان الشعب الفلسطيني.
وقالت في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "أكدت الرئاسة الفلسطينية إدانتها ورفضها لتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تغتصب أرض فلسطين، لأن ذلك مخالف لقرارات القمم العربية، وكذلك لمبادرة السلام العربية المقرة من قبل القمم العربية والإسلامية، ومن قبل مجلس الأمن الدولي وفق القرار 1515".
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