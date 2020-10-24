شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترحب بقرار السودان مباشرة العلاقات مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة أنباء الإمارات العربية (وام)، عن بيان لوزارة الخارجية ترحيب دولة الإمارات بقرار السودان مباشرة العلاقات مع إسرائيل.

وقالت الوزارة إن "قرار السودان فى مباشرة العلاقات مع دولة إسرائيل تعد خطوة مهمة لتعزيز الأمن والازدهار فى المنطقة مؤكدة أن هذا الإنجاز من شأنه توسيع نطاق التعاون الاقتصادى والتجارى والعلمى والدبلوماسي".

وجاء نص البيان على وكالة وام الإماراتية:_

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رحبت دولة الإمارات بقرار جمهورية السودان الشقيقة مباشرة العلاقات مع إسرائيل، وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولى فى بيان لها ، بجهود الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية السودان ودولة إسرائيل للوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي، معربة عن أملها فى أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابى على مناخ السلام والتعاون الإقليمى والدولي.

وقالت الوزارة إن قرار السودان فى مباشرة العلاقات مع دولة إسرائيل تعد خطوة مهمة لتعزيز الأمن والازدهار فى المنطقة، مؤكدة أن هذا الإنجاز من شأنه توسيع نطاق التعاون الاقتصادى والتجارى والعلمى والدبلوماسي.