شكرا لقرائتكم خبر عن تقني يوضح أفضل طريقة لتأمين شبكات الإنترنت من الاختراق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الخبير التقني عبد العزيز الحمادي من تعرض أجهزة الكمبيوتر لهجمات إلكترونية واختراقها من خلال ثغرات أمنية تتعلق بشبكة الانترنت اللاسلكية” واير ليس”.

وقال في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر” إنه لابد من عدم استخدام الشبكات الغير موثوق فيها أو المتاحة للجميع لكونها من أسباب تعرض الأجهزة للهجمات الالكترونية وسرقة بيانات المستخدمين.

Advertisements

وأوضح طريقة تأمين شبكة الانترنت اللاسلكية من خلال الضغط على ايقونة الانترنت الموجودة أسفل شاشة سطح المكتب ثم الضغط على إعدادات الشبكة ومنها ستظهر نافذة يتم الضغط على خصائص.

وتابع: بعد ذلك سيظهر خياران الأول عمومي والأخر خاص، ويفضل الضغط على عمومي في حال عدم الثقة في بعض الشبكات العامة.