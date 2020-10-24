شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الحج يوضح الإجراءات المتبعة تجاه من يصدر له تصريح عمرة ويتخلف عن الحضور (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
كشف وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة عبدالرحمن شمس ، عن الإجراءات المتبعة تجاه الشخص الذي يصدر له تصريح عمرة ويتخلف عن الحضور.
وقال خلال حديثه لقناة الإخبارية ، أن الجهات المختصة ناقشت هذا الأمر، وتوصلت إلى عدم فرض أي إجراء تجاه الشخص، كعدم تمكينه من الحجز لفترة محددة.
وأوضح أنهم تخوفوا من انضمام الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض كورونا إلى بقية المعتمرين خوفاً من العقوبة، مضيفاً أن من حصلت له أي ظروف يمكنه تغيير موعد الحجز.
وبين أن تطبيق اعتمرنا لن يسمح لأي شخص لديه حجز أن يعمل حجزا آخر إلا بعد أداء العمرة بحجزه الأول.
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