شكرا لقرائتكم خبر عن «إيجار» توضح شرطاً مهماً لإلغاء تجديد العقد تلقائياً عبر منصتها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت منصة إيجار التابعة لوزارة الإسكان، شرطًا مهمًا لإلغاء تجديد العقد تلقائيًا.
وأشارت في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” إلى أنه يجب إلغاء تجديد عقد الإيجار تلقائيًا قبل 60 يومًا على الأقل من مدة الانتهاء.
وأبانت أنه عند رغبة أحد الطرفين في عدم تجديد العقد يتوجب إشعار الطرف الآخر قبل شهرين من تاريخ نهاية العقد، كما أكدت أنه يمكن إلغاء التجديد من خلال التواصل مع الوسيط العقاري.
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