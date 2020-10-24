ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن وزير الخارجية المكلف، عمر قمر الدين أن "الحكومة الانتقالية في السودان وافقت علي تطبيع العلاقات مع دولة إسرائيل، وأن المصادقة على الاتفاق حتى يدخل حيز التنفيذ تظل من اختصاص الأجسام التشريعية في البلاد".
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ولأكد الوزير لأن هذا الاتفاق ينهي حالة العداء مع دولة إسرائيل وسيتبع ذلك كثير من العمل الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي والاستثماري بعد المصادقة.
وأشار الوزير إلى أن كثير من قادة الدول قد اتصلوا بالحكومة السودانية ليهنئوا بالقرار الذي اتخذه ترامب برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وقال أن البلاد ستشهد في الأيام القادمة الكثير من الوفود التي ستصل إلى السودان للتهنئة ولإطلاق أعمال مشتركة في مختلف المجالات.
وكان البيت الأبيض قد أعلن، اليوم الجمعة 23 أكتوبر/تشرين الأول، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أبلغ الكونغرس رسميا عزمه رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وجاء في بيان البيت الأبيض، اليوم الجمعة: "أبلغ الرئيس دونالد ترامب الكونغرس باعتزامه إلغاء إدراج اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب رسميا".
ويأتي ذلك في أعقاب موافقة السودان على تسوية بعض مطالبات ضحايا الإرهاب وعائلاتهم من الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة السودانية تعلن موافقتها على "التطبيع" وتنتظر رأي الجهاز التشريعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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