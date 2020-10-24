شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 أفراد من الدفاع المدني السعودى أثناء مكافحة حرائق غابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر التلفزيون السعودي اليوم الجمعة أن خمسة من أفراد الدفاع المدني أصيبوا أثناء مكافحة حرائق غابات جرت السيطرة عليها إلى حد بعيد بعد ثلاثة أيام في منطقة جبلية في جنوب المملكة.

وأضاف التلفزيون أن طائرات تشغلها شركة النفط أرامكو تشارك في جهود احتواء الحريق الذي اندلع يوم الأربعاء بمحافظة تنومة شمالي عسير.