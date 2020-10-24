شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار مجلس النواب الليبى: التخلص من المرتزقة أكبر تحدى فى اتفاق وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عاطف الحاسية، مستشار مجلس النواب الليبي، أن اتفاق الوقف الدائم لإطلاق النار، هو اتفاق أمني بحت، خاصة وان من شاركوا فيه عسكريون ميدانيون، وأنه من المحتمل أن ينجح ذلك الاتفاق ويتوقف إطلاق النار بشكل نهائي، وقال: "بكل تأكيد أكبر تحدي في هذا الاتفاق هو التخلص من المرتزقة والقوات الأجنبية، وسيكون هناك دعم دولي كبير لترحيلهم عن ليبيا".

وقال خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "الاتفاق منح فرصة 3 أشهر للتخلص من كافة المرتزقة، والاتفاق سيكون ملزم للدول التي أرسلت مرتزقتها، وتصريح أردوغان بشأن الاتفاق هو مناورة جديدة منه لتحقيق أقصى استفادة من الدول الكبرى الفاعلة في الأزمة الليبية، ويريد أن يستعطف الدول الكبرى لمساعدته وخصوصا اقتصاديا".