شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 1533 إصابة بفيروس كورونا في المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية التونسية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 1533 إصابة بفيروس كورونا المستجد و3 آلاف و923 حالة مشتبه في إصابتها بالمؤسسات التربوية، منذ بداية العام الدراسي في 15 سبتمبر الماضي.



وأوضحت الوزارة- في بيان حول حالات الإصابة بفيروس كورونا بالوسط المدرسي- أن الإصابات طالت 639 تلميذًا، و708 مدرسين، و143 كادرًا إداريًا، أما الإصابات في صفوف العمال بهذه المؤسسات فقد بلغت 43 إصابة.



يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت، صباح اليوم، تسجيل 44 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 784 حالة، فيما سجلت 1322 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 47 ألفًا و214 مصابًا.