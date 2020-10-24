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جولة لتركى آل الشيخ بشوارع نيويورك.. ويعود للسعودية قريبا.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار تركى ال الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية فى المملكة العربية ، بقرب عودته إلى المملكة خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد رحلة علاج طويلة فى ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

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