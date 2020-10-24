شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 1534 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1534 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 68 ألفا و479 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة -في بيان اليوم الجمعة- إلى تسجيل 7 حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 559 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 14066 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.