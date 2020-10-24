شكرا لقرائتكم خبر عن قوات التحالف العربي تدمر طائرة حوثية ثانية أطلقت باتجاه السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء اليوم الجمعة، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.



وأعلن المالكي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن الطائرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين السعوديين بالمنطقة الجنوبية بالمملكة.



يذكر أن المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) العقيد الركن تركي المالكي، أعلن -صباح اليوم /الجمعة/ - اعتراض وتدمير قوات التحالف المشتركة، طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.