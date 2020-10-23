شكرا لقرائتكم خبر عن موجة استياء واسعة على “تويتر” تجاه تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن الرسوم المسيئة للرسول والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

شهدت منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” في المملكة ردود أفعال واسعة تجاه التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، وندد المغردون بما ذكره الرئيس الفرنسي بشأن السماح بالرسوم المسيئة والساخرة التي أثارت موجة غضب مؤخراً .

واستشهد المغردون بتصريحات ماكرون خلال مراسم تأبين المعلم المقتول، صاموئيل باتي، الأربعاء، حيث قال وفقا للترجمة التي نقلتها قناة فرانس 24: “سنواصل أيها المعلم سندافع عن الحرية التي كنت تعلمها ببراعة وسنحمل راية العلمانية عاليا..”

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وأضاف ماكرون قائلاً : “لن نتخلى عن الرسومات والكاريكاتيرات سنقدم كل الفرص التي يجب على الجمهورية أن تقدمها لشبابها دون تمييز وتهميش”.

ودشن المغردون وسم #ماكرون_يسيء_للنبي ، وكذلك وسم #الا_رسول_الله_يافرنسا ، وتصدرا الترند على تويتر ، عبروا من خلالهما عن رفضهم للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي ، مشددين على أهمية احترام الأديان وعدم ازدرائها ، وكذلك احترام مشاعر المسلمين في شتى بقاع العالم .

جدير بالذكر أن منظمة التعاون الإسلامي قد أبدت استغرابها من الخطاب السياسي الرسمي لبعض المسؤولين في فرنسا بشأن استمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول ﷺ، مؤكدة أنه يغذي مشاعر الكراهية من أجل مكاسب حزبية سياسية.

وأشارت إلى أنها ستواصل إدانة السخرية من الرسل، سواء في الإسلام أو المسيحية أو اليهودية، معربة عن إدانتها لأي أعمال إرهابية تُرتكب باسم الدين.