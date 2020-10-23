شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطوط السعودية» توضح جدول تشغيل 33 وجهة للفئات المصرح لها بالسفر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الخطوط الجوية السعودية جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية للفئات المستثناة والمصرح لهم بالسفر.

وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن رحلاتها ستكون لـ 33 وجهة حتى الآن، من بينها 12 وجهة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي أبوظبي ودبي والمنامة وعمان والكويت والقاهرة والخرطوم وتونس ونيروبي والإسكندرية وأديس أبابا وبيروت.

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وأضافت أنه في أوروبا والولايات المتحدة تشمل الرحلات إسطنبول وأمستردام وباريس وفرانكفورت ولندن وواشنطن ومدريد وميلان.

وفي أسيا تتضمن الرحلات اسلام أباد ، وكراتشي، ولاهور ، ومومباي، وبيشاور ،وجاكرتا و دلهي.