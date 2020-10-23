شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. كيفية الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عبر منصة «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير أوضحت وكالة الأحوال المدنية، خطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عبر منصة أبشر. وأبانت “الأحوال المدنية” في إنفوجراف نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن الوثائق تشمل( بطاقة الهوية- سجل الأسرة- شهادة الميلاد للمواطن- شهادة الوفاة لأحد أفراد الأسرة). وأشارت إلى أن الخطوات تتمثل في:- · الدخول على منصة أبشر · اختيار خدماتي · الأحوال المدنية · الإبلاغ عن الوثائق المفقودة · اختيار الوثائق المفقودة من القائمة · تعبئة البيانات المطلوبة · حجز موعد إلكتروني عبر خدمة طلب وثيقة بدل فاقد

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