شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 من أفراد الدفاع المدني خلال إخماد حريق جبل غلامة بـ«تنومة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أفادت قناة “الإخبارية” بإصابة 5 من فرق الدفاع المدني أثناء إخماد حريق جبل غلامة بتنومة.

وكان المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد بأنه تمت السيطرة على حريق تنومة من الجهتين الجنوبية والغربية مع وجود بؤر متفرقة للحريق في الجهة الشرقية ومازالت الجهود مستمرة لإخمادها .

وشاركت طائرات الرش من شركة أرامكو صباح اليوم بإخماد الحريق على المساحات التي شكلت صعوبة في الوصول إليها والتي تمثل 20 % بالتنسيق مع القيادة الميدانية للدفاع المدني وغرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير والجهات المشاركة.

وأكد الدفاع المدني إخلاء منزل واحد فقط وهو أقرب المنازل للحريق وتم إخلائه احترازيا وحتى الان لم تسجل أي أضرار في الارواح أو الممتلكات.