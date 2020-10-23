شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 من أفراد الدفاع المدني خلال إخماد حريق جبل غلامة بـ«تنومة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أفادت قناة “الإخبارية” بإصابة 5 من فرق الدفاع المدني أثناء إخماد حريق جبل غلامة بتنومة.
وكان المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد بأنه تمت السيطرة على حريق تنومة من الجهتين الجنوبية والغربية مع وجود بؤر متفرقة للحريق في الجهة الشرقية ومازالت الجهود مستمرة لإخمادها .
وشاركت طائرات الرش من شركة أرامكو صباح اليوم بإخماد الحريق على المساحات التي شكلت صعوبة في الوصول إليها والتي تمثل 20 % بالتنسيق مع القيادة الميدانية للدفاع المدني وغرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير والجهات المشاركة.
وأكد الدفاع المدني إخلاء منزل واحد فقط وهو أقرب المنازل للحريق وتم إخلائه احترازيا وحتى الان لم تسجل أي أضرار في الارواح أو الممتلكات.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 5 من أفراد الدفاع المدني خلال إخماد حريق جبل غلامة بـ«تنومة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.