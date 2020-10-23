وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، أعرب الرئيس التركي عن اعتقاده بأن "توقيع وقف إطلاق نار دائم في ليبيا ضعيف المصداقية".
© REUTERS / FRANCOIS LENOIR
وأعرب أردوغان عن تمنياته باستمرار أعمال وقف إطلاق النار قائلا: "أتمنى أن يتم الالتزام بهذا القرار لوقف إطلاق النار".
وحول القرار المتخذ بشأن خروج "المرتزقة"، قال الرئيس التركي: "لا نعلم مدى صحة قرار انسحاب المرتزقة من هناك في غضون 3 أشهر".
من جهته، رحب الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ، بإعلان اللجنة العسكرية الليبية 5+5 في جنيف، التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار بين أطراف النزاع، مؤكداً دعم الحلف لجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي للأزمة.
وقال ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، عقب ختام اجتماعات وزراء الدفاع "نحن نرحب بإعلان وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في ليبيا. كما أننا ندعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية".
NASA/JAXA
هذا ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي لدعم الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، الذي تم التوصل إليه في جنيف بين الأطراف الليبية المتنازعة.
في وقت سابق من اليوم، وقع طرفا النزاع الليبي بمقر الأمم المتحدة في جنيف، الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار في عموم الأراضي الليبية، الذي تم التوصل إليه في سياق مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة ("5+5") بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي.
وكانت اللجنة المشتركة تعقد جلساتها في جنيف منذ 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجارية برعاية السيدة ستيفاني ويليامز، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي وقعت أيضا الاتفاق.
كانت هذه تفاصيل خبر "ضعيف المصداقية"... أردوغان يشكك بوقف إطلاق النار في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.