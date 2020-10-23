السودان... إصدار قرار بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث "كبري المنشيه"

وبموجب القرار فقد تم تشكيل اللجنة من السادة سليمان هجانة وكيل نيابة، وكيل أول نيابة حلة كوكو، ممثل لوزارة العدل، ممثل لولاية الخرطوم، ووجه القرار اللجنة بمباشرة اعمالها فورا، حسب وكالة "سونا".

وأغلق متظاهرون، أمس الخميس، كبري المنشية من اتجاهي بري والجريف شرق تنديداً بمقتل متظاهر واستخدام العنف في مواجهة مليونية 21 أكتوبر الأربعاء .وأطلقت القوات النظامية الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين في الجريف شرق لفتح الكبري، فيما أشعل المحتجون عدداً كبيراً من إطارات السيارات في مدخل كبري المنشية باتجاه بري مما أعاق حركة مرور العربات.

وفي نفس السياق، أدانت عدة أحزاب العنف المفرط الذي تعرضت له مليونية 21 أكتوبر يوم الأربعاء مما أدى لمقتل شخص وإصابة 14 آخرين. وأدان حزب الأمة القومي الجهات التي أطلقت النار ضد المتظاهرين، مطالباً الأجهزة العدلية بالتحقيق الفوري لمعرفة الجُناة، وتقديمهم للعدالة بأسرع وقتٍ ممكن.