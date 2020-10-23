الخارجية المصرية تصدر بيانا بشأن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

وهنأت الوزارة المصرية السودان "بالتطورات الأخيرة الهامة التي تدفع نحو رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تمهيدا للتصديق عليه خلال المرحلة المقبلة".

كما أعربت وزارة الخارجية المصرية عن تطلعها إلى أن "يدشن القرار الأمريكي الأخير بدء مرحلة جديدة في العلاقات البناءة بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية بما يحقق مصالح الجانبين".

كذلك قدمت خالص تهنئتها للشعب السوداني والسلطات السودانية "بمناسبة تلك التطورات الهامة، وعن تطلعها إلى أن تطوى سنوات طويلة من العزلة السياسية والاقتصادية التي تعرض لها السودان الشقيق جراء إدراجها على قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في ختام بيانها على ثقتها بأن "يشكل التطور الأخير بداية أفق جديد نحو التقدم والازدهار، وبما يمهد لعودة السودان للاضطلاع بدوره الفاعل والمستحق على الساحتين العربية والأفريقية، وبما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني الشقيق نحو السلام والتنمية".

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أبلغ الكونغرس رسميا عزمه رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وجاء في بيان البيت الأبيض، اليوم الجمعة: "أبلغ الرئيس دونالد ترامب الكونغرس باعتزامه إلغاء إدراج اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب رسميا".

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ويأتي ذلك في أعقاب موافقة السودان على تسوية بعض مطالبات ضحايا الإرهاب وعائلاتهم من الولايات المتحدة.

وفي إطار تنفيذ هذه الاتفاقيات، قامت الحكومة الانتقالية السودانية أمس بتحويل 335 مليون دولار إلى حساب ضمان.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن تطبيع السودان العلاقات مع إسرائيل.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض: "أعلن الرئيس دونالد ترامب، أن السودان وإسرائيل قد اتفقا على تطبيع العلاقات. خطوة كبيرة أخرى نحو بناء السلام في الشرق الأوسط مع دولة أخرى تنضم إلى اتفاق أبراهام".

وذكر بيان مشترك اليوم، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تحدثوا هاتفيا اليوم.

وأوضح البيان المشترك أن الأطراف ناقشوا تقدم السودان التاريخي، تجاه الديمقراطية ودفع السلام في المنطقة.