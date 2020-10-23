شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الأردنية تسجل 2489 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل 2489 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 48 ألفا و930 حالة.



وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية - أنه تم تسجيل 27 حالة وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 508 حالات، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 105 حالات شفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 7 آلاف و405 حالات.